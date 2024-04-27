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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة

صدى البلد

التقي  اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمغربية  السيدة بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة .

ورحب وزير الرياضة بتواجد  رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بمصر مؤكدا علي دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

وأشار صبحي انه أصبح لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة علي مستوي الرجال والسيدات  وايضاً علي مستوي الناشئين،كما تميزت مصر بالتطوير الكبير  الذي طرأ علي المنشآت الرياضية  والبنية التحتية والتي ساهمت بشكل كبير في استضافة مصر لكبري الفاعليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية .

وأوضح وزير الرياضة الي ان مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة علي أعلي مستوي بكل محافظة من محافظات الجمهورية وتتسع  بحد أدني لألفين مشجع . 


واعربت رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة السيدة بشري عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

وأثنت  بشري علي البنية التحية الرياضية التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة .

وقالت رئيس الاتحاد الافريقي ان هدفنا هو الارتقاء بمستوي الكرة الطائرة بافريقيا لتضاهي مثيلاتها فى القارات والدول  الاخري المتقدمة فى لعبة كرة الطائرة.

وعلى هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأولمبية اول وأكبر مدينة اولمبية مصرية
والتي تعد مفخرة للمصريين .
كما وجّهت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام يونيو المقبل والتي تستضيفها مدينة اغادير بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة  الطائرةعلي هامش استضافة مصر لكلا من بطولتي الأندية الأفريقية علي مستوي الرجال والسيدات.

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