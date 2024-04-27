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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمل بأسوان تنظم برنامجًا تدريبيا لذوى الهمم في صيانة المحمول

انشطة مديرية العمل
انشطة مديرية العمل بأسوان

أوضح صابر فوزى مدير مديرية العمل بأسوان بأنه تم تنظيم برنامج تدريبى فى مجال صيانة المحمول داخل مركز التدريب المهنى بمنطقة المحمودية لذوى الهمم من ذوي الإعاقات السمعية والتخاطب مع أقرانهم في برنامج تدريبي موحد يجمع بينهم في تجربة رائعة أظهرت مدي التعاون والتآلف فيما بينهم ، وهو ما تم ملاحظته ببحث وفهم المادة العلمية وإجراء التدريبات العملية بمساعدة بعضهم البعض وبحضور المدرب العملي ، ومدرب لغة الإشارة

ويأتى ذلك في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوي الهمم القادرون باختلاف ، وحرصه المتواصل علي دمجهم في المجتمع ، وتوفير حياة كريمة تليق بهم ، ووفقاً لتعليمات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن. 

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ذوى الهمم

حيث يتم الإهتمام بإتاحة البرامج التدريبية لذوى الهمم ، التي تعمل علي تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية ، وبالتالى إستكشاف المواهب والقدارات الخاصة الكامنة بهم ، وإعادة الثقة في أنفسهم للإندماج في شتي مجالات الحياة ، لإستثمار ما يتملكون من مميزات وأداء يستحق كل التقدير والإشادة والإحترام.  

وأشار فوزى صابر بأنه سبق ذلك التنسيق بين المديرية وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك لتنفيذ هذا البرنامج والذي يقوم علي تدريب ١٥ متدرب منهم عشرة متدربين إعاقة سمعية وتخاطب تدريباً عملياً ونظرياً لمعرفة مجالات صيانة المحمول والتعرف علي الأجزاء الداخلية لمكونات الأجهزة الحديثة والكشف عن الأعطال وتحديدها وكيفية معالجتها بالسبل المتطورة ، علاوة علي الجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنية ، والتعرف علي أهم المخاطر ، والعمل علي تجنب حدوثها. 

ولاقى هذا البرنامج التدريبى إستحسان المتدربين والمتدربات ، وقد تلاحظ التميز الواضح للفتيات اللاتى يتحدين الصعاب ويلتحقن بمجالات جديدة عليهن ، ليتثبتن عن جدارة كفاءتهن وجديدتهن وإلتزامهن بقواعد التدريب وحماسهن في إقتحام مجال الصيانات بشكل عام .

 

 

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