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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التليفزيون السوري يكشف حقيقة انفجارات مدينة درعا

ارشيفي
ارشيفي

ذكر التليفزيون السوري ان أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة درعا ناجمة عن تفجير وحدات الجيش ألغاماً من مخلفات الإرهاب في محيط مدخل المدينة الشمالي.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت في وقت سابق  بسماع صوت انفجار  ناحية تل الخضر العسكري بجانب غارة جوية -تزامناً مع سماع صوت طائرة حربية في أجواء محافظة درعا.

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران القادم.

ونص القرار علي إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.


كما اشتمل القرار انهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.

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