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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم: لاحظنا إقبال الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الغربية اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني هو قاطرة الاقتصاد في الدولة .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال اجتماعه اليوم مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية،  أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارة والجدارة والتميز .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هناك إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي هذه المدارس ، كما أن مدارس التعليم الفني تقوم بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، اليوم، قد عقدا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.

من جهته، أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن ترحيبه بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مثمنًا جهوده في تطوير والمتابعة الميدانية للعملية التعليمية، فضلًا عن دعمه لقطاع التعليم في المحافظة والذي يعد أكثر القطاعات نجاحًا، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا فيما يخص المبادرات الرئاسية سواء مبادرة "100 مليون صحة" أو المبادرات الخاصة بالكشف على الطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأمين الصحى.

واكد أن هذه المنظومة تعتبر ملحمة تؤدي إلى بناء إنسان كما يؤكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية، وأحد الروافد التى ينتج عنها إنسان واعٍ، محب لوطنه، ليصبح كادر يعمل على تنمية هذه الدولة.

كما أكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لمديرية التربية والتعليم لإجراء المراجعات النهائية فى المدارس، وتنوع وتكثيف الأنشطة المدرسية مثل (الأنشطة الرياضية، والموسيقية، والثقافية)، مضيفًا أن المحافظة حصلت على أكثر من ٦٠٠ مركز جمهوري فى الأعوام الأربعة الماضية، فضلًا عن الاهتمام بتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

كما أكد الدكتور طارق رحمي حرص المحافظة على الأنشطة المدرسية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت فيها مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على ما يفوق عن 250 مركز أول، وأكثر من 90 مركز ثانى، وحوالي 140 مركز ثالث، إلى جانب أوائل الثانوية العامة وأوائل التعليم الفني كل عام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهؤلاء الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

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