الشرطة الأمريكية تعتقل 100 شخص أثناء قيامها بإزالة "مخيم" في جامعة نورث إيسترن

اعتقلت الشرطة الأمريكية حوالي 100 شخص بينما قام المسؤولون بتطهير 'مخيم غير مصرح به' في حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن صباح يوم السبت، وفقًا لمتحدث باسم الجامعة.

وفي بيان صدر في وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤولون في جامعة نورث إيسترن إنهم يعتقدون أن “منظمين محترفين” انضموا إلى صفوف الطلاب المتظاهرين في الحرم الجامعي.

وقالت ريناتا نيول، نائبة رئيس المدرسة لشؤون الاتصالات: 'ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين، اخترقه منظمون محترفون لا ينتمون إلى جامعة نورث إيسترن'.

وأضاف نيول إن “استخدام الإهانات المعادية للسامية الخبيثة” في المخيم ليلة الجمعة “تجاوز الحدود”.

وتابعت : 'لا يمكننا أن نتسامح مع هذا النوع من الكراهية في حرمنا الجامعي'.

وقال نيول في وقت لاحق من يوم السبت إنه تم اعتقال حوالي 100 شخص عندما قامت الشرطة الشمالية الشرقية والشرطة المحلية بتطهير الموقع.

وأضافت: 'تم إطلاق سراح الطلاب الذين قدموا بطاقة هوية نورث إيسترن صالحة. وسيواجهون إجراءات تأديبية داخل الجامعة، وليس إجراءات قانونية'. 'تم اعتقال الذين رفضوا الكشف عن انتمائهم'.

ولم يتضح من بيان الجامعة عدد المعتقلين الذين تم اعتقالهم في نهاية المطاف.

