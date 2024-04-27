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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على أوتوهو ويحصد برونزية كأس الكؤوس

صدى البلد

حصد فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي برونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعدما تغلب على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 23-20 في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة12-10، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 23-20.

وضم فريق سيدات اليد في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .

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