مظاهرات الطلاب الأمريكان .. جامعة كاليفورنيا تقرر إغلاق حرم بوليتكنيك

قررت ادارة جامعة ولاية كاليفورنيا إغلاق حرم بوليتكنيك في هومبولت والانتقال إلى التنسيق عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي بسبب استمرار احتلال مبنيين بالحرم الجامعي على الأقل، وفقًا لبيان صدر.

وأفاد البيان بأن 'الحرم الجامعي مغلق الآن حتى 10 مايو، وسيكون العمل والتعليم الأكاديمي بعيدًا مع استمرار الأفراد في احتلال قاعة سيمنز ونيلسون هول إيست'، مضيفًا أن المتظاهرين حاولوا 'عدة مرات اقتحام العديد من المباني المغلقة باستخدام نية حبس أنفسهم أو تخريب أو سرقة المعدات.



“القرار ليس غير متوقع تمامًا” وفقا لما قالة مسؤولو الجامة سابقًا في تحديث أن الحرم الجامعي سيظل مغلقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأنهم يفكرون في إبقائه مغلقًا بعد ذلك.

وتم منح المتظاهرين مهلة حتى الساعة الخامسة مساءً. الجمعة للمغادرة مع ضمان عدم الاعتقال الفوري.

وتواصلت CNN مع الجامعة للتعليق على الوضع في الحرم الجامعي.

كال بولي هومبولت هي جامعة عامة في أركاتا، كاليفورنيا، على بعد حوالي 275 ميلاً شمال سان فرانسيسكو.

