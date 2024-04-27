عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات الطلاب الأمريكان .. جامعة كاليفورنيا تقرر إغلاق حرم بوليتكنيك

مظاهرات الجامعات
مظاهرات الجامعات الامريكية

قررت ادارة جامعة ولاية كاليفورنيا إغلاق حرم بوليتكنيك في هومبولت والانتقال إلى التنسيق عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي بسبب استمرار احتلال مبنيين بالحرم الجامعي على الأقل، وفقًا لبيان صدر.

وأفاد البيان بأن 'الحرم الجامعي مغلق الآن حتى 10 مايو، وسيكون العمل والتعليم الأكاديمي بعيدًا مع استمرار الأفراد في احتلال قاعة سيمنز ونيلسون هول إيست'، مضيفًا أن المتظاهرين حاولوا 'عدة مرات اقتحام العديد من المباني المغلقة باستخدام نية حبس أنفسهم أو تخريب أو سرقة المعدات.
 

“القرار ليس غير متوقع تمامًا” وفقا لما قالة مسؤولو الجامة سابقًا في تحديث أن الحرم الجامعي سيظل مغلقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأنهم يفكرون في إبقائه مغلقًا بعد ذلك.

وتم منح المتظاهرين مهلة حتى الساعة الخامسة مساءً. الجمعة للمغادرة مع ضمان عدم الاعتقال الفوري.

وتواصلت CNN مع الجامعة للتعليق على الوضع في الحرم الجامعي.

كال بولي هومبولت هي جامعة عامة في أركاتا، كاليفورنيا، على بعد حوالي 275 ميلاً شمال سان فرانسيسكو.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

إجراءات عاجلة لحماية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الغش والتسريب

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تعتقل 100 شخص أثناء قيامها بإزالة "مخيم" في جامعة نورث إيسترن

بايدن: لن أرتاح حتى تعيد حماس الرهائن لعائلاتهم

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

الجارديان: الاعتقال السياسي للأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب تهديد جديد للحريات

تراجع مستمر أمام الدولار.. العدوان على غزة يلقي بظلاله على الشيكل الإسرائيلي

الكويت توقف إصدار تأشيرات العمل للمصريين

سي إن إن: جيل الشباب في أمريكا يعارض دعم بلاده لإسرائيل

روسيا تلغي مسيرة ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية في موسكو

ترشيحاتنا

مسؤول بالجيش الإسرائيلي: مستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

الأوقاف: أمانة العامل والصانع وإتقانهما.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

مصر المؤمنة|صدى البلد في جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

تحدى آخر لغزة مع حرب الإبادة.. الحرارة تشعل معاناة الفلسطينيين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة المميتة| تلك تفاصيل الحياة اليومية

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات| بمذاق لا يقاوم

إدوارد جيبون.. تشاءم من التاريخ وهو تسجيل للجرائم البشرية من منظوره

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ