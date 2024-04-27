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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي حازم يحصد ذهبية البطولة الأفريقية للجودو "القاهرة 2024"

صدى البلد

حصد علي حازم لاعب منتخب مصر للجودوالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 90 كجم، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وتوج علي حازم بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل موريشيوس في المباراة النهائية.


ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد

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