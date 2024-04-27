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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الأمين العام لحزب الله يحذر من تصعيد الصراع مع إسرائيل

صدى البلد

في تصريح نشرته تايمز أوف إسرائيل، أصدر نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، تحذيراً صارخاً، مؤكداً أن حرباً واسعة النطاق مع إسرائيل لن تفشل فقط في إعادة سكان شمال إسرائيل، بل قد تؤدي إلى الطرد الدائم لسكان شمال إسرائيل والوجود الإسرائيلي في المنطقة  مرة واحدة وإلي الابد.

تأتي تصريحات قاسم وسط تصاعد التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تشن القوات التي يقودها حزب الله هجمات شبه يومية على المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية منذ 8 أكتوبر. وقد أدت هذه الهجمات، التي يُزعم أنها تضامن مع غزة وسط الصراع المستمر هناك، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في كلا الجانبين، بما في ذلك مقتل مدنيين في إسرائيل ووفيات بين الجنود وجنود الاحتياط الإسرائيليين.

وبحسب حزب الله، قُتل 289 من أعضائه على يد القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات، في المقام الأول في لبنان ولكن أيضًا في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، وقعت إصابات في صفوف الجماعات الأخرى، وجندي لبناني، ومدنيين، بينهم صحفيون.

لا تشكل المناوشات المستمرة تهديداً للاستقرار الإقليمي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على العداء الدائم بين حزب الله وإسرائيل، والذي ترجع جذوره إلى عقود من الصراع والنزاعات الإقليمية. ومع استمرار التوترات، فإن خطر اندلاع حريق أوسع نطاقا يلوح في الأفق بشكل كبير، مما يثير المخاوف بشأن سلامة وأمن المدنيين.

إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بالقيام بعمل عسكري رداً على هجمات حزب الله تعكس تصميم الحكومة الإسرائيلية على حماية مواجهة أي هجوم.

 

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