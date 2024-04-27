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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

100 ألف جنيه | غرامة مالية كبيرة على نجم الأهلي| تفاصيل

الأهلي
الأهلي

وقع النادي الأهلي غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد عمرو السولية لاعب وسط الفريق بسبب ما بدر منه خلال مباراة مازيمبي الكونغولي التي أقيمت أمس الجمعة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يغرم عمرو السولية 100 ألف جنيه لإعتراضه بشكل غير لائق على استبداله في مواجهة مازيمبي".

حقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.


من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

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