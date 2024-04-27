القومى للمرأة: الدولة المصرية نجحت فى ملف التمكين الاقتصادى للنساء

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة يأتي من خلال إدارة سياسية، باعتبار أنها عامل رئيسي في زيادة الناتج المحلي.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي قللت الفجوة بين الجنسين، وهذا ما وجدناه في قانون الخدمة المدنية، وأن لها الحق في مراعاة أسرتها.

كما أن قانون الاستثمار ساهم في مساواة الرجل والمرأة، فضلًا عن قوانين المشروعات الصغيرة التي ساهمت في تحسين أحوال الكثير من النساء في كافة أنحاء الجمهورية.

ونوهت بأن الدولة المصرية نجحت في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن القيادة السياسية عززت فكرة ثقافة احترام المرأة وعدم التمييز ضدها.