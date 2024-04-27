عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومى للمرأة: الدولة المصرية نجحت فى ملف التمكين الاقتصادى للنساء

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة يأتي من خلال إدارة سياسية، باعتبار أنها عامل رئيسي في زيادة الناتج المحلي.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي قللت الفجوة بين الجنسين، وهذا ما وجدناه في قانون الخدمة المدنية، وأن لها الحق في مراعاة أسرتها.

كما أن قانون الاستثمار ساهم في مساواة الرجل والمرأة، فضلًا عن قوانين المشروعات الصغيرة التي ساهمت في تحسين أحوال الكثير من النساء في كافة أنحاء الجمهورية.

ونوهت بأن الدولة المصرية نجحت في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن القيادة السياسية عززت فكرة ثقافة احترام المرأة وعدم التمييز ضدها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية تؤثر على هذه المناطق وتستمر حتى الأحد

تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

دعاء الستر وراحة البال.. كلمات وآيات من القرآن الكريم

2.3 % تراجعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

خالد الصاوي: أحتفظ بـ أرشيفي منذ 35 عاما والرقمنة تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ