زد يقسو على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة بالدوري

نجح فريق زد في تحقيق فوز عريض على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى المصرى.

وتقدم زد بهدف نظيف سجله مصطفى سعد فى الدقيقة 19 فى الشوط الأول من عمر المباراة، وأضاف رأفت خليل ومصطفى زيكو الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 67 و74 من ركلتى جزاء.

ورفع زد رصيده إلى 33 نقطة ليحتل وصافة ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز 14.

وبدأ فريق بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من: محمود ماهر، محمد صابر، محمد رجب، أحمد كهرباء، أحمد رضا، ماجد هاني، يوسف حسن، إسلام مرزوق، محمد أشرف، محمد أميسي، حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد حسين، هشام حافظ، إيمانويل، السيد عوض، كريم ممدوح، إبراهيم شتا، نور الزموري، محمد عادل "أمو"، إينوك.

بينما بدأ فريق زد المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد رضا، أحمد زكي، بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، أحمد عاطف "أوتا"، مصطفى سعد "ميسي"، البانوبي، كاموني.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 33 نقطة بينما تجمد بلدية المحلة عند النقطة 19.