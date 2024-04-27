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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسعاف البحري يستجيب لاستغاثة إحدى السفن العابرة بالقناة لنقل مريض لمستشفى الهيئة

تفعيل الاسعاف البحري
تفعيل الاسعاف البحري

نجحت هيئة قناة السويس في التعامل السريع مع استغاثة ربان  سفينة الكيماويات التي ترفع علم مالطا BLUE BIRD خلال عبورها للقناة قادمة من الأردن ومتجهة إلى الجزائر، تفعيلا لخدمات الإسعاف البحري في قناة السويس.

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حيث أفادت الاستغاثة بوجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد الطاقم( تركي الجنسية) يعاني من أزمة كلوية حادة، وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة مما يتطلب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل عاجل.

وبمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الإخطار تم التنسيق مع توكيل السفينة" البحرية التجارية" على انتظار السفينة في منطقة الإنتظار E1 بالبحيرات الكبري، ونقل المريض  بواسطة خدمة الإسعاف البحري التي تتيحها الهيئة ضمن حزمة الخدمات الجديدة المقدمة للسفن العابرة.

وفور وصول السفينة منطقة البحيرات تم إلقاء المخطاف و نقل المريض بواسطة لنش الإسعاف البحري المجهز إلى أقرب محطة إرشاد أرضية" الدفرسوار" ثم نقله بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة إلى مستشفى الهيئة نمرة ٦ بالإسماعيلية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر مغادرة السفينة منطقة الإنتظار واستكمال رحلتها مرة أخرى عبر القناة فور  الإطمئنان على الحالة الصحية للمريض ومغادرته للمستشفى.

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