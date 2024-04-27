عضو بالمجلس القومي للمرأة: جهود كبيرة من الحكومة تجاه النساء وتمكينهن اقتصاديًا

قالت سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات، إن هناك جهودًا كبيرة من جانب الحكومة المصرية تجاه المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للمجلس، تمت مناقشة كل ما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافظات، خاصة فيما يخص الحرف اليدوية والتراثية.

ونوهت أن المجلس يسعى لتحويل الحرف اليديوية إلى نشاط يساهم في زيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أنه في يوم التراث العالمي تم استغلال هذه المناسبة في تطوير الأزياء والحرف التراثية في سيناء.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، ساهم في تدريب 13347 سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ المصرية، والذي يعتبر أحد المشروعات المهمة الذي بدء منذ سنوات.

وتابعت أن المجلس القومي، يسعى لتطوير السيدات في مجال الإدارة والمطابخ الكبرى، وبالتالي يساهم في تحسين الدخل للكثير من السيدات بعد ذلك.