كشف التناقضات في عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا وإسرائيل

في مقال نُشر بنيويورك تايمز، سلط نيكولاس كريستوف الضوء على الأساليب المتناقضة لإدارة بايدن في الكشف عن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل. بينما تحتفل الإدارة علناً وتعلن بشفافية عن عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، فإنها تفضل السرية عندما يتعلق الأمر بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

ويسلط المقال الضوء على التفاوت في الشفافية من خلال الإشارة إلى أن وزارة الخارجية أصدرت العديد من البيانات الصحفية التي تتضمن تفاصيل المساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا، في حين أن المعلومات حول عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل شحيحة، مع ذكر القليل منها فقط في الصحافة الأمريكية أو الإسرائيلية. ويثير هذا التناقض تساؤلات حول نوايا الإدارة ويؤكد الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية في عمليات نقل الأسلحة.

يناقش المقال كيف أن توقيع الرئيس بايدن مؤخرًا على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، والتي تشمل تمويل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل، قد سلط الضوء على هذه القضية. وفي حين يتم الإعلان عن عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على الفور، فإن تلك إلى إسرائيل محاطة بالسرية، مما يترك العديد من التفاصيل دون الكشف عنها.

ويشير الكاتب إلى أن نهج إدارة بايدن قد يتأثر بالاعتبارات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالانقسامات الداخلية حول الصراعات التي تشمل إسرائيل. ومن خلال تسليط الضوء على شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، تستطيع الإدارة إظهار دعمها للدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي وحشد الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساعدة إضافية.

في المقابل، قد تكون الإدارة أكثر تحفظًا في الإعلان عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المخاوف من تفاقم المناقشات الداخلية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، يرى كريستوف أن الشفافية أمر بالغ الأهمية في الحكم الديمقراطي، وأن الإدارة مدينة للشعب الأمريكي بأن تكون صريحة بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بغض النظر عن الحساسيات السياسية.