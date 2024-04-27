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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يسقطون درون أمريكية في أجواء صعدة باليمن

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، عن إسقاط طائرة طائرة بدون طيار "درون" أمريكية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للجماعة عبر منصة "إكس"، اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من إعلان الجماعة "إسقاط طائرة بدون طيار درون أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة صعدة" مساء أمس الجمعة.

وقالت الجماعة إن "الدفاعات الجوية (التابعة لها)، أسقطت طائرة أمريكية بصاروخ أرض- جو، أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة صعدة"، بحسب وكالة الأناضول التركية ط. ويظهر في مقطع الفيديو لحظة استهداف الدرون الأمريكية، ثم تظهر لقطات لما قال المتحدث في المقطع إنه حطام الطائرة بعد استهدافها.

وأعلنت جماعة الحوثي "إسقاط طائرة بدون طيار (درون)أمريكية نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة صعدة، بصاروخ مناسب أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية". ولم يصدر تعقيب من واشنطن بهذا الشأن.

 

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