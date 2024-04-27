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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجودو بـ بطولة أفريقيا بالقاهرة

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للجودو والاتحاد المصري للجودو ومجلس إدارته برئاسة المهندس مرزوق على بعد حصولهم علي بطولة أفريقيا للكبار وتصدر الترتيب العام للبطولة.

وحصد المنتخب المصري للجودو  ٨ ميداليات: منهم ٣ ذهب، ٢ فضة،  ٣ برونز، فيما احتلت الجزائر المركز الثاني، والمغرب المركز الثالث.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص القيادة السياسية علي دعم الابطال فى مختلف اللعبات  بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون دافعاً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلي ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية.

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