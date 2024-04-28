أخبار التكنولوجيا|أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لهذا السبب.. وسعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن شركة "vivo" فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف Vivo X100 Ultra المميز مع كاميرا احترافية ذات ميزات فائقة، كما سيظهر الهاتف إلى جانب vivo X100s في شهر مايو المقبل.



أطلقت شركة أوبو الصينية في الفترة الأخيرة عددًا مميزًا من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، كان أبرزها هاتف Oppo A3 Pro الذي يضم بطارية ضخمة تدوم لمدة يوم كامل مع كاميرا فائقة الدقة.

مع ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية، أصبح من الصعب العثور على جهاز تابلت مناسب للشراء بسعر ملائم للطلبة والشباب، وكذلك مع مواصفات كبيرة، ولكن يعتبر تابلت Xiaomi Redmi Pad SE هو أفضل صفقة لمن يريد الجمع بين المواصفات والسعر المناسب.



أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها المميز Galaxy A15 والذي يعد أكثر هواتف الفئة المتوسطة والشبابية أناقة وتميزًا في المواصفات، إلى جانب سعر يناسب معظم الفئات.

حققت شركة ألفابت المالكة لـ جوجل قيمة سوقية تجاوزت 2 تريليون دولار لتستعيد بذلك مكانتها مرة أخرى في نادي الشركات الكبرى ذو القيمة السوقية بـ 2 تريليون دولار.



أفادت تقارير أن شركة أبل تُجري محادثات مع كل من OpenAI وجوجل لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نظام تشغيلها القادم iOS 18 ودمجه في أجهزتها.