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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لهذا السبب.. وسعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra

 

كشفت تقارير أن شركة "vivo" فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف Vivo X100 Ultra المميز مع كاميرا احترافية ذات ميزات فائقة، كما سيظهر الهاتف إلى جانب vivo X100s في شهر مايو المقبل.


ببطارية جبارة وكاميرا 64 ميجابكسل.. أقوى موبايل أوبو للشباب في 2024


أطلقت شركة أوبو الصينية في الفترة الأخيرة عددًا مميزًا من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، كان أبرزها هاتف Oppo A3 Pro الذي يضم بطارية ضخمة تدوم لمدة يوم كامل مع كاميرا فائقة الدقة.

 

للطلبة والشباب.. أفضل تابلت شاومي بسعر مناسب في السوق 

 

مع ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية، أصبح من الصعب العثور على جهاز تابلت مناسب للشراء بسعر ملائم للطلبة والشباب، وكذلك مع مواصفات كبيرة، ولكن يعتبر تابلت Xiaomi Redmi Pad SE هو أفضل صفقة لمن يريد الجمع بين المواصفات والسعر المناسب.


ثمنه «على قد الإيد».. سعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج


أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها المميز Galaxy A15 والذي يعد أكثر هواتف الفئة المتوسطة والشبابية أناقة وتميزًا في المواصفات، إلى جانب سعر يناسب معظم الفئات.


الشركة المالكة لجوجل تستعيد مكانتها في نادي الـ 2 تريليون دولار

 

حققت شركة ألفابت المالكة لـ جوجل قيمة سوقية تجاوزت 2 تريليون دولار لتستعيد بذلك مكانتها مرة أخرى في نادي الشركات الكبرى ذو القيمة السوقية بـ 2 تريليون دولار.

 

أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لدمج الذكاء الاصطناعي في آيفون


أفادت تقارير أن شركة أبل تُجري محادثات مع كل من OpenAI وجوجل لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نظام تشغيلها القادم iOS 18 ودمجه في أجهزتها.

 

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