برلماني يوجه رسالة مهمة للمهتمين بالتصالح في مخالفات البناء

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، به أشياء مميزة عن القوانين السابقة، موضحًا أن القانون الجديد أتاح التصالح في 5 حالات لم تكون موجودة في القوانين القديمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون الجديد أتاح استكمال الأدوار لمن حصل على نموذج 10 بالقانون القديم، وأن من تجاوز الارتفاع أصبح بها تصالح، وخطوط التنظيم أصبح لها شروط، والمناطق ذات القيمة المتميزة أصبح بها تصالح، وفي حالة استبدال الاستخدام.

ولفت إلى أن المباني المخالفة والقريبة من الأحوزة العمرانية يجوز التصالح عليها، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، والتخطيط، والوحدة المحلية، تبحث هذه المباني، وأن هناك بند في القانون يوضح ذلك.

وأشار إلى أن اللجنة تتخذ القرار خلال شهر، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير للمحافظ، وبعد ذلك يقوم المحافظ بإرسال التقرير لـ الوزير المختص، وبعد ذلك يتم توجيه القرارات لمجلس الوزراء، ويكون هناك قرار.