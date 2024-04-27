الزمالك يخسر لقب البطولة الإفريقية لكرة اليد أمام الترجي

توج فريق الترجي التونسي لكرة اليد بلقب كأس الكوؤس الأفريقية المقامة في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد الفوز على حساب الزمالك بنتيجة 30-25 في المباراة النهائية من بالبطولة

جاء الشوط الأول قويًا في بداية المباراة بين الفريقين وسط الندية بين الفريقين بتسجيل كل فريقًا هدفًا حتى الدقيقة 10 وكان التفوق بنتيجة 5-4 لصالح الترجي التونسي.

وحصد الترجي التونسي لقب أفريقيا للأندية أبطال الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه 3 مرات الأولى على الحمامات عام 2003، ثم الفوز على الأهلي بنتيجة 2014 و2015، قبل أن يعود يفوز باللقب على حساب الزمالك.