رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

توج فريق الترجي التونسي لكرة اليد بلقب كأس الكوؤس الأفريقية المقامة في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد الفوز على حساب الزمالك بنتيجة 30-25 في المباراة النهائية من البطولة.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الترجي التونسي بطلا لكأس الكؤوس لكرة اليد بعد الفوز علي فريق الزمالك بنتيجة 30 -25 🏆"

وحصد الترجي التونسي لقب أفريقيا للأندية أبطال الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه 3 مرات الأولى على الحمامات عام 2003، ثم الفوز على الأهلي بنتيجة 2014 و2015، قبل أن يعود يفوز باللقب على حساب الزمالك.