عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية تغيير للصورة الذهنية عالميا عن إجرام الاحتلال

صدى البلد

علق الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، على المظاهرات المستمرة في لندن وفي الجامعات الأمريكية، قائلا إن ما يحدث في الجامعات الأمريكية من مظاهرات واحتجاجات هو تغيير للصورة الذهنية للعالم عن فظاعة المحتل الإسرائيلي، ومدى إجرامه بعد أن كان العالم الغربي متعاطف مع إسرائيل منذ بداية 7 أكتوبر، وبعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة.

وأضاف ماهر صافي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هذه الصورة تغيرت إلى تأييد ونصرة إلى شعبنا الفلسطيني في ظل المجازر التي ترتكب ضد الأطفال وضد النساء.

وأوضح أن هذه المظاهرات خرجت مع أن الشرطة الأمريكية خرجت وضربت واعتقلت العديد من الأساتذة والطلاب في حرم الجامعات الأمريكية إلا أنهم أصروا أن يعبروا عن رفضهم لسياسة الإدارة الأمريكية مع دعمها لإسرائيل واعطائها السلاح واستخدامها الفيتو ضد القضية الفلسطينية وضد رفع الظلم عن قطاع غزة.

وأوضح أن هؤلاء المحتجين رأوا أن أفضل وسيلة للرفض والاحتجاج هي الجامعات الأمريكية ولا سيما أن أمريكا مقبلة على انتخابات في نهاية العام 2024، وهناك ناقوس خطر يدق في امكانية نجاح بايدن في ظل السياسة التي ينتهجها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 28-4-2024

فيات تيبو 2022 "هاتشباك" فبريكا للبيع بأرخص سعر

النشرة الدينية| دعاء نهاية شهر شوال.. مواسم الطاعة كثيرة في كل أيام السنة.. دعاء الستر وراحة البال.. كلمات وآيات من القرآن الكريم

للطلبة والشباب.. أفضل تابلت شاومي بسعر مناسب في السوق

مات في عز شبابه.. ملاكم عالمي يتوفى بسبب لكمة في مباراة|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ