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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الزمالك» يفزن على مشعل بجاية الجزائري 3-1

صدى البلد

تغلب فريق الزمالك على مشعل بلدية بجاية الجزائري، 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة ‏إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق الزمالك عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة ‏أشواط مقابل شوط.‏

تقدم فريق الزمالك، في الشوط الأول بنتيجة 25-13، وواصل تقدمه في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-19، وتقدم فريق بجاية في الشوط الثالث ليفوز بنتيجة 25-23، وتفوق الزمالك في الشوط الرابع بنتيجة 25-12.
 

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