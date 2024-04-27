بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الزمالك» يفزن على مشعل بجاية الجزائري 3-1

تغلب فريق الزمالك على مشعل بلدية بجاية الجزائري، 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق الزمالك عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.
تقدم فريق الزمالك، في الشوط الأول بنتيجة 25-13، وواصل تقدمه في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-19، وتقدم فريق بجاية في الشوط الثالث ليفوز بنتيجة 25-23، وتفوق الزمالك في الشوط الرابع بنتيجة 25-12.