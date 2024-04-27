انخفاض جديد في أسعار السيارات.. الشعبة تزف بشرى سارة

أكد أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات، أن كل معارض مصر قامت بتخفيض أسعار السيارات لديها.

وقال أبو المجد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب المصري يهتم بالتعرف على سعر السيارات في الأسواق".

وتابع :" تخفيض أسعار السيارات يبدأ من 5 ويصل لـ 15 % وبعض السيارات نسبة التخفيض فيها تجاوزت الـ 25%".

وأكمل أسامة أبو المجد:" بعض أسعار السيارات انخفضت وسوف تنخفض مرة أخرى في المستقبل ".

ولفت أسامة أبو المجد:" معارض السيارات أكثر طرف تضرر بسبب ارتفاع أسعار السيارات ".