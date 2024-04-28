حجز المركز الثاني.. النصر يضمن مشاركته في السوبر السعودي

تمكن فريق النصر من تحقيق المركز الثاني خلال الموسم الحالي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فاز على الخليج، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ورفع "فارس نجد" رصيده للنقطة 71 في الوصافة، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، علما بأن الزعيم يملك مباراة مؤجلة من الجولة 28 ضد أهلي جدة.

واستفاد "العالمي" من تعثر الأهلي الثالث أمام الرياض 1-2 في الجولة ذاتها، حيث تجمد رصيد "الراقي" عند 52 نقطة في المركز الثالث.

ويعتبر أعلى رصيد نقطي قد يصل إليه الأهلي هو 70 نقطة حال الانتصار في مبارياته ال6 المتبقية، ليضمن النصر المركز الثاني بالوصول للنقطة 71.

كذلك ضمن النصر المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، حيث يتأهل بطل ووصيف الدوري ونفس الحال بالنسبة لكأس الملك.

من جهة أخرى، يستضيف النصر نظيره الخليج، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.