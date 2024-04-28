عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية

صدى البلد

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنه عندما يذكر أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية، وخاصة في المجال الهندسي أو الصناعات، فهو يعني بذل جهود كبيرة في تنفيذ ذلك من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تستهدف زيادة الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الدولة منذ 3 سنوات هي رفع التصدير ومكونات التصدير والتوسع في مجالات التصدير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، كما أكد مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن هذا الارتفاع سيصل إلى 150 مليار دولار في نهاية 2030.

وأوضح "الشوادفي" أن هناك توجها أيضًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية والاستفادة مما هو موجود داخل المجتمع المصري، والعمل على تصدير الإلكترونيات، بالإضافة إلى الجهود الأخرى بشأن الصناعات الكهربائية، التي تعد من الصناعات المعقدة حول العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

بيانات مغلوطة| ماذا قالت مصر للطيران حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة؟

ترشيحاتنا

المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

خليه في المياه.. منتجو الأسماك يتحدون حملات المقاطعة

مدفوعة الأجر| حقيقة عطلة أحد الشعانين "السعف".. وهذا موعد إجازة شم النسيم 2024

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين ومصور غرقاً فى ليلة زفافهم

دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟

أستاذ استثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ