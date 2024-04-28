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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يستعد لمواجهة دريمز الغاني بجلسة علاجية خاصة

شيكابالا
شيكابالا

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة، السبت، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد تعرض "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، و يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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