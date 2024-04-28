عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية وتعليق ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

انخفاض جديد في أسعار السيارات.. الشعبة تزف بشرى سارة

أكد أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات، أن كل معارض مصر قامت بتخفيض أسعار السيارات لديها.

 

بعد التأهل إلى نهائي إفريقيا.. قرار عاجل من إدارة النادي الأهلي

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي؛ بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

فنانة شهيرة تستغيث: داخلة خارجة مع الكلاب وبنات بتشرب سجاير على السلم

كشف الفنانة القديرة مشيرة اسماعيل عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية  قائلة:" بيتعرض علي حاجات ضعيفة و مستنيه عمل يليق باسمي وتاريخي".

 

40 سنة.. أستاذ بحوث يكشف حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة بمصر

كشف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة في مصر.

 

أحمد موسى: الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية

علق الإعلامي أحمد موسى، عى  تفقد  الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية.

 

وزير دفاع النمسا: الدعم الغربى لأوكرانيا غير كافٍ

قال هربرت شيبر، وزير دفاع النمسا السابق، إنه على مدار العشرين أسبوعًا الماضية نرى بعض التداعيات، حيث كان هناك موقف حاسم في ميدان المعركة لأوكرانيا، وكان هناك الكثير من التعهدات بتقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا من جانب دول الغرب بالأسلحة والذخيرة، ولكننا واجهنا الكثير من المشكلات خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم الكثير من الوعود، ووصلت إلى مليارات الدولارات بنهاية شهر أبريل، موضحًا أن هذا الإعلان كان من جانب كندا والتشيك وعدد من الدول الأخرى.

أبقى حامل .. تعليق مثير من ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

علقت الاعلامية ياسمين عز على شائعات طلاق الفنان أحمد السقا والاعلامية مها الصغير قائلة:" كلاكيت 5000 مرة".

 

أحمد كريمة: شم النسيم مذكور في القرآن.. ولا مانع من الاحتفال به

أكد الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البشرية يوجد بها أعياد ومناسبات ومواسم متنوعة وأشار إليها إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم..

 

بعد جريمة طـ.ـفل شبرا الخيمة.. خبير أمن معلومات يحذر من أمر خطير

علق وليد حجاج خبير أمن المعلومات، على جريمة قتل وسرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة من أجل رفع فيديوهات القتل على إحدى منصات الدارك ويب.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى الرئيس السيسي ياسمين عز السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة تثير ضجة| سعرها خرافي

ناقد رياضي: لو الزمالك فشل في تحقيق الكونفدرالية تبقى مصيبة

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

حسام غالي: لو عاد بي الزمن سأعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

حسام البدري: شيكابالا كان على أعتاب الأهلي

الدارك ويب.. نصائح من الأزهر لحماية الأطفال من خطورتها

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

هبوط حاد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض بـ 130 جنيها للكرتونة

الزمالك مهدد بخسارة عواد وصبحي في الموسم الجديد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

الشخصيات الصعبة.. 11 نصيحة لاكتساب المرونة النفسية عند التعامل

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ