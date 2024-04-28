توك شو.. الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية وتعليق ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

انخفاض جديد في أسعار السيارات.. الشعبة تزف بشرى سارة

أكد أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات، أن كل معارض مصر قامت بتخفيض أسعار السيارات لديها.

بعد التأهل إلى نهائي إفريقيا.. قرار عاجل من إدارة النادي الأهلي

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي؛ بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فنانة شهيرة تستغيث: داخلة خارجة مع الكلاب وبنات بتشرب سجاير على السلم

كشف الفنانة القديرة مشيرة اسماعيل عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية قائلة:" بيتعرض علي حاجات ضعيفة و مستنيه عمل يليق باسمي وتاريخي".

40 سنة.. أستاذ بحوث يكشف حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة بمصر

كشف الدكتور خالد عياد، أستاذ البحوث الزراعية، حقيقة نجاح زراعة البن لأول مرة في مصر.

أحمد موسى: الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية

علق الإعلامي أحمد موسى، عى تفقد الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية.

وزير دفاع النمسا: الدعم الغربى لأوكرانيا غير كافٍ

قال هربرت شيبر، وزير دفاع النمسا السابق، إنه على مدار العشرين أسبوعًا الماضية نرى بعض التداعيات، حيث كان هناك موقف حاسم في ميدان المعركة لأوكرانيا، وكان هناك الكثير من التعهدات بتقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا من جانب دول الغرب بالأسلحة والذخيرة، ولكننا واجهنا الكثير من المشكلات خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم الكثير من الوعود، ووصلت إلى مليارات الدولارات بنهاية شهر أبريل، موضحًا أن هذا الإعلان كان من جانب كندا والتشيك وعدد من الدول الأخرى.

أبقى حامل .. تعليق مثير من ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

علقت الاعلامية ياسمين عز على شائعات طلاق الفنان أحمد السقا والاعلامية مها الصغير قائلة:" كلاكيت 5000 مرة".

أحمد كريمة: شم النسيم مذكور في القرآن.. ولا مانع من الاحتفال به

أكد الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البشرية يوجد بها أعياد ومناسبات ومواسم متنوعة وأشار إليها إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم..

بعد جريمة طـ.ـفل شبرا الخيمة.. خبير أمن معلومات يحذر من أمر خطير

علق وليد حجاج خبير أمن المعلومات، على جريمة قتل وسرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة من أجل رفع فيديوهات القتل على إحدى منصات الدارك ويب.