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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استمرار عرض الفيلم السوداني وداعًا جوليا في سينمات الأردن

وداعا جوليا
وداعا جوليا

يستمر عرض الفيلم السوداني وداعًا جوليا، للمخرج محمد كردفاني، تجاريًا، في دور العرض الأردنية، في كل من “سينما تاج، سينما جراند سيتي مول، سينما برايم بركة.

وفاز الفيلم السوداني وداعًا جوليا، الآن، بـ«جائزة الأفق الذهبي» في مهرجان هوليوود للفيلم العربي بكاليفورنيا، بعد تألقه في عرض افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

فيلم وداعًا جوليا، سجل مسيرة مبهرة في المهرجانات العالمية ودور العرض السينمائية في مصر والسعودية، حيث حظي بنجاح لا مثيل له في تاريخ السينما السودانية، وسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري؛ ما يجعله فيلمًا جديرا بالمشاهدة، ومدخلًا مهمًا لفهم التطورات السياسية في السودان.

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بدأت مسيرة الفيلم بالعرض العالمي الأول له في مايو 2023 في مهرجان كان السينمائي، ضمن قسم “نظرة ما”، حيث فاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها في مسيرة طويلة حصد خلالها 28 جائزة دولية، منها 8 جوائز جمهور، آخرها جائزة الجمهور التي حصل عليها من مهرجان إيبيزا للسينما المستقلة بإسبانيا، وجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) من مهرجان الجونة السينمائي بمصر.

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