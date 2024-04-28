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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نحتفل إلا بالبطولات.. تعليق حسام غالي على تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي

حسام غالي
حسام غالي

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، أن فريق الكرة قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن "الأحمر" لا يحتفل إلا بالبطولات، وننتظر النهائي.

وأضاف حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية "اللعب أسهل من متابعة المباريات من الملعب"، مؤكدا أنه شعر بالقلق من كم الفرص التي اهدرها الفريق، وبعد تلقي الفريق هدف، كان الأمر مقلقا، قبل إلغائه.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

 

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