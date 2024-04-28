عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: الاجتماع التشاوري شهد مباحثات مطولة لوقف الحرب على غزة

وزير الخارجية يُشارِك
وزير الخارجية يُشارِك في الاجتماع التشاوري للدول العربية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك أمس السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين. انعقد الاجتماع على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية/ القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وجدد الوزير شكري خلال الاجتماع التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة، وهو ما كان محل اتفاق بين المشاركين الذين أكدوا على رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أحمد أبو زيد، أن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم 29 أبريل الجاري، لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

موضوعات متعلقة

مصر: الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان يكلل الجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين

وزير الخارجية : مصر حريصة على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة

السفير المصري في كوناكري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا

الموقف بالشرق الأوسط بعد الهجمات الإيرانية ضمن مباحثات وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي

شكري: مصر تهتم بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الاستثمارية في مشروعاتها الكبرى

بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

بـ شعار أشعر بالأمان .. يهود يتظاهرون في لندن دعما لـ فلسطين

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير

ترشيحاتنا

التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي

حتحوت يكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع للقاء دريمز الغاني

ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب

ماكرون يأمل بتأثير المساعدات العسكرية الغربية على الوضع في أوكرانيا

حسام غالي: كوبر كان بيقول لنا الأهلي بيكسب بالحكام

تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ