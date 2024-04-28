حسام غالي: كوبر كان بيقول لنا الأهلي بيكسب بالحكام

قال حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، إن تصرفات المدير الفنى الأرجنتيني هيكتور كوبر، كانت غريبة في معسكرات منتخب مصر خلال عام 2016.

وأضاف حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية "تخيل المدير الفنى كان يجلس مع لاعبي القلعة الحمراء ويقول للاعبين الأهلي بيكسب بالحكام".

وأضاف " كوبر كان يتعمد استفزاز لاعبي الأهلي بصفة دائمة".

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.