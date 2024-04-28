كولر يتمسك باستمرار علي معلول ومحاولات لتقليل الراتب

قال مدحت شلبي عبر قناة mbc في برنامج يا مساء الأنوار ان كولر المدير الفني للأهلي يتمسك بإستمرار علي معلول الظهير الأيسر للفريق الموسم القادم.

وأضاف: "كولر أبلغ إدارة النادي بضرورة استمرار اللاعب الفترة القادمة خاصة بعد اقتراب انتهاء عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، وتسعى إدارة النادي للوصول لاتفاق مع اللاعب لتخفيض راتبه من أجل استمراره مع الفريق الفترة القادمة.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة أول أمس الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى نهائي البطولة التي يحمل لقبها، ويقابل الترجي التونسي في النهائي.