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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوء الأحوال الجوية يؤدى بحياة شخصين بأسوان.. تعرف على التفاصيل

جثمان المتوفين
جثمان المتوفين

حالة من الحزن إنتابت أهالى وأصدقاء شخصين لقيا مصرعهما أمس الأول بأسوان نتيجة سقوط سور بأعلى منزل عليهم عقب أدائهما لصلاة العصر ، وهو الذى جاء بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها المحافظة .

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة ، فكما يقول شهود العيان لهذه الواقعة بأن كلا من خالد شريف فرج، 55 سنة، ومبشر خضر، 64 سنة، كان يسيران فى الشارع عقب قيامهما بأداء صلاة العصر ، وكان للقدر موعد معهما حيث تصادف فى ذلك التوقيت هبوب العاصفة الترابية الشديدة التى تعرضت لها محافظة أسوان .

وإذا بسور موجود فى أعلى منزل بعمارة سكنية من شدة العاصفة يسقط فجأة عليهم ليلقيا مصرعهما فى الحال ، وتم نقل جثامينهما إلى المشرحة العمومية، فيما أصيب أيضاً فى نفس التوقيت عزام أحمد الشيخ، 34 سنة، والذى تم نقله للمستشفى لتلقى الإسعافات الاولية والعلاج اللازم.

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حسن الخاتمة

الصور الأولى لسقوط السور

وكانت شهدت منطقة حي العقاد بمدينة أسوان مساء ، الجمعة، واقعة سقوط سور بأعلى منزل على عدد من الأشخاص بسبب العاصفة الترابية الشديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية. 

وتبين أن المتوفيين قاما بأداء صلاة العصر، وأثناء سيرهما سقط سور منزل عليهما ليلقيا مصرعهما في الحال.

ونستعرض عبر منصة "صدى البلد" أسماء متوفى ومصابى حادث سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد، ما أودى بحياة شخصين، وإصابة ثالث.

وضمت قائمة أسماء متوفى هذا الحادث الأليم كلا من خالد شريف فرج، 55 سنة، ومبشر خضر، 64 سنة، وتم نقل جثامينهما إلى المشرحة العمومية، فيما أصيب عزام أحمد الشيخ، 34 سنة، والذى تم نقله للمستشفى لتلقى الإسعافات الاولية والعلاج اللازم.

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تعازى 

الصور الأولى لسقوط السور

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قدم خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقيا مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد.

ووجه المحافظ بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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