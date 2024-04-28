التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي

أجبر فريق لوهافر مضيفه باريس سان جيرمان على تأجيل تتويجه بشكل رسمي بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تعادلا بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

وكان يحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ 12 في تاريخ النادي، ولكنه سقط في فخ التعادل.

سجل ثلاثية لوهافر، كريستوفر أوبيري وأندري آيو وعبدولاي توريه في الدقائق 19 و38 و61، فيما أحرز ثلاثية سان جيرمان برادلي باركولا وأشرف حكيمي وجونسالو راموس في الدقائق 29 و78 و95.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 80 نقطة في الصدارة، كما رفع لوهافر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.