أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-1، في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 15 عبر لاعبه رودريجو دي باول، ثم أرك بلباو التعادل بهدف في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب نيكو ويليامز.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق العاصمة الإسبانية هدفين من خلال أنخيل كوريا في الدقيقة 53، وحارس أتلتيك بلباو أوناي سيمون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 58 نقطة في المركز الخامس.