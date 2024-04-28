صاروخ: زد يسير بخطوات ثابتة.. والأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال

أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق زد، أن فريقه يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري بالموسم الجاري.

وفاز زد على بلدية المحلة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات دوري نايل.

وأضاف "صاروخ" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "زد قدم مباراة جيدة أمام بلدية المحلة واستحق الفوز بالنقاط الثلاثة".

وواصل صاروخ: "الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري بالموسم الجاري، ونسعى للتواجد في المربع الذهبي".

وأضاف: "الأهلي استحق الفوز على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والفريق قادر على التتويج باللقب".