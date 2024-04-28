حسام غالي: الأهلي لايحتفل سوى بالبطولات.. وهذه حكاية رود خوليت معي

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي أن فريق الكرة قدم مباراة جيدة ولكن الاهلي لايحتفل سوي بالبطولات وننتظر النهائي

وأضاف حسام غالي في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc اللعب اسهل من متابعة المباريات من الملعب ، مؤكدا أنه شعر بالقلق من كم الفرص التي اهدرها الفريق وبعد تلقي الفريق هدف وكان الأمر مقلق قبل إلغاء الهدف .

وعلق حسام غالي على إشادة رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية والذي دربه في فينورد مؤكدا أنه كان داعم له بقوة ويشيد به طول الوقت ، مضيفا أنه كان دائما ينصحه باللعب السهل وقدم معه موسم مميز ويشجعه في المران مؤكدا أنه كان يحبه جدا