حسام غالي: لم أفهم سبب استبعادي من كأس الأمم 2006

وبكيت قبل لقاء الكاميرون

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لا يعرف سببا لاستبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية في 2006 رغم استدعائه قبل البطولة.

وأوضح حسام غالي، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dm: في بطولة 2006 كنت أقدم موسم مميز مع فينورد الهولندي وتلقيت دعوة من المنتخب وحضرت لمصر وانتظرت مكالمة لابلاغي بمكان المعسكر ولم يطلبني أحد.

وأضاف حسام غالي: انتظرت يومين ولم يحدثني أحد فوجئت بعد ذلك بإعلان استبعادي من المنتخب وحتى الآن لا أعرف السبب.

وتابع: الحمد الله ربنا عوضني خلال هذه السنة بانتقالي إلى توتنهام الإنجليزي وكانت بداية لرحلة جيدة.. في بطولة 2004 لم أشارك في أول لقاءين ودفع بي الجهاز الفني أمام الكاميرون لتحديد المتأهل للدور الثاني وقد انهرت وانهمرت دموعي بسبب استبعادي وعدم وجود سبب واضح قبل أن أشارك أمام الكاميرون.