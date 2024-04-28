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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي: لو عاد بي الزمن سأعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب

حسام غالي
حسام غالي

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سبب غيابه عن بطولة كأس الأمم الأفريقية في غانا ٢٠٠٨.

اعتذرت عن بطولة ٢٠٠٨ بالاتفاق مع الكابتن حسن شحاتة وقد لعبت قبلها البطولة العربية وتواجدت في المعسكر قبل كأس الأمم ووقتها تلقيت عرض من نادي ديربي كاونتي وطلبوا مني التواجد برفقتهم.

وأضاف : أخبرت الكابتن حسن شحاتة أنني سوف العب حوالي ١٦ مباراة بينما المنتخب ربما لا أخوض أكثر من ٦ مباريات فقط وقد سمح لي باللعب مع فريقي الجديد.

وأشار غالي إلى أنه لو عاد به الزمن سوف يتخذ نفس القرار وشرف كبير لأي لاعب أن يمثل منتخب بلاده.

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