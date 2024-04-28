حسام غالي: رفضت الاعتذار لكوبر وأنا ضحية إدارة الأزمة بشكل خاطئ

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن المهندس هاني أبوريدة طلب منه الاعتذار عن معسكر منتخب مصر لكي يعود بعدها لحل أزمته مع هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وأوضح حسام غالي عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناةdmc : حدث سوء تفاهم ولا أحد يصدقني .. اتفقنا على جلسة مع المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق في مكتبه .. كنت أعتقد أن الاجتماع في مكتبه بالنادي وبالفعل حضرت لمقر النادي ولكني فوجئت بأن الاجتماع بمكتبه الخاص بمصر الجديدة ووقتها كنت مرتبط بمران أخير قبل المعسكر.

وقال حسام غالي: مستحيل أن أترك المران لكي احضر اجتماع .. فوجئت بإعلان القائمة مباشرة وهو ما يجعل هناك علامات استفهام .. ضم 13 لاعبا من الأهلي .. لا أتمنى أن يضحك أحد على الناس ويتهمني بالخطأ.

وأضاف: المفترض إنه يتم ضم اللاعبين بناء على مستوياتهم وليس انتمائهم .. وحزنت لعدم التواجد في كأس العالم لاستبعادي بسبب أهواء معينة .. رفضت الاعتذار لكولر لأنه لا يوجد سبب لذلك.. كيف أتنازل بسبب شئ لم أفعله؟ الموضوع تم إدارته بشكل خاطئ جدا وأصبحت أنا الضحية.