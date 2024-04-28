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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي: عمرو الجنايني طلب ضمي للجنة الخماسية ورفضت منصب مدير المنتخب

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني

كشف حسام غالي أن عمرو الجنايني عرض عليه هو ومحمد فضل التواجد في اللجنة الخماسية ولكنه فضل الاستمرار مع الجونة لانه كان لديه خطط أخري .

وأضاف حسام غالي في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc  أنه رفض مدير المنتخب من قبل لانه لم يكن مستعد لهذا الامر ورفص أيضا أمور أخري مثل تولي الاشراف علي بطولة أمم إفريقيا في مصر وكان سعيدا في الجونة .

واوضح أن علاقته بزملاء الملعب لايتدخل فيها أي احاديث عن الاهلي وكون محمد فضل يقدم اراء فنية في برنامج كمحلل فهو أمر يخصه لأن هذا عمله وهذه الأمور لاتؤثر علي صداقتنا .

وقال حسام أن محمود نجله هو من يسير علي نهجه ويلعب في نفس مركزه بينما سليما يلعب بقدمه اليسري وفي مركز الظهير الأيسر وأنه يهتم بكل تفاصيلهم من أكل وتدريب وترتيب أولويات وأهداف .

واختتم أن اللاعبين الكبار لم يصلوا من فراغ إلي هذا المستوي وكرة القدم ليست سهلة بل صعبة جدا وحرمان من أمور أخري والابتعاد عن الأهالي في مناسبات هامة.

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