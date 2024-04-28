أمير هشام: الجهات الأمنية سهلت حضور جماهير الأهلي أمام مازيمبي

وجه الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، الشكر إلى الجهات الأمنية لتسهيل عملية دخول جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جماهير الأهلي كان لها الدور الأكبر في تأهل الفريق إلى المباراة النهائية، وظهروا بشكل مميز وكانوا على قدر الحدث".

وأضاف أمير هشام: "الجهات الأمنية كانت تعمل على مساعدة الجماهير في الدخول وكان هناك تعاون شديد، وبرغم إعلان حصول الأهلي على موافقة لحضور 50 ألف متفرج، إلا أن المدرجات كانت بالسعة الكاملة تقريبًا".