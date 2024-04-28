حسام البدري: أعلى عقد للاعب بالعراق 400 الف دولار..وتركت الزوراء لهذا السبب

قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إنه ترك تدريب فريق الزوراء العراقي هذا الموسم لأسباب شخصية خاصة مع تعب والدتي قبل وفاتها وصعوبة التواجد خارج مصر.

وأضاف البدري في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : "اتفقت مع نادي الزوراء العراقي على عقد موسم واحد عقب متابعتي للفريق لكن فوجئت عقب تولي القيادة الفنية برحيل 7 لاعبين من أهم اللاعبين في الفريق لكن تعاملت في الظروف المتاحة وتطورت علاقتي بالجماهير خلال هذه الفترة ".

وتابع حسام البدري: "أعلى عقد في الدوري العراقي 400 ألف دولار والدوري يتواجد به لاعبين مميزين.. وقدمت آداء جيد مع الفريق هذه الموسم وتركت الفريق في المركز الثالث".