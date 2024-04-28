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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزيري يقود الهجوم.. محمد صلاح يضع التشكيل المناسب لـ الزمالك أمام دريمز

الجزيري
الجزيري

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق عن التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفارس الأبيض مباراته أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "هناك حالة من الإصرار والروح الكبيرة بين لاعبي الزمالك، وقادرون على التأهل من غانا إلى نهائي الكونفدرالية".

وأكمل: "تشكيل الزمالك هو من سيتحمل المسؤولية أمام الجماهير، ويجب أن يقود الجزيري هجوم الفريق أمام دريمز، بالإضافة إلى مشاركة محمد شحاتة أساسيًا من بداية اللقاء".

وتابع: "من أفضل أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى:محمد عواد
في الدفاع:عمر جابر – حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.
في الهجوم: أحمد السيد زيزو -  سيف الجزيري- مصطفى شلبي.

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