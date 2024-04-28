الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، اجتماعا مع وفد من منظمة الصحة العالمية، بحضور وكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين المساعد د. خالد أمين زارع.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، إن الاجتماع ناقش الإعداد لورشة عمل حول تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وحوكمة القطاع الصحي.

وأوضح د. محمد فريد، أن الجلسات ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، هذا الأسبوع على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لافتا إلى أن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، سيتحدث خلال إحدى الجلسات الرئيسية مع الأطراف المعنية بهذا الأمر.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تشارك في هذه الجلسات باعتبارها أحد الأطراف المعنية بالشأن الصحي في مصر.