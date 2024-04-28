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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

 ترأس النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جمعية رجال الأعمال لقاءً مشتركًا مع ممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وبحضور ممثل عن الوكالة الهندية لدعم صادرات معدات الاتصالات وخدماتها وتناول اللقاء عددا من الموضوعات أهمها دعم العلاقات المصرية / الهندية والتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الإمكانات اللامحدودة التي يمتلكها شباب الدولتين.

 

يأتي ذلك استمرارا للتعاون بين جمعية اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين للتأكيد على التعاون المشترك بين الجانبين.

 

 ويأتي اللقاء بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الشركات الهندية والمصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وتعقيبا على هذا التعاون ، أعرب عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال عن سعادته بالتعاون مع السفارة الهندية والوكالة الهندية لدعم الصادرات، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الاتصالات، وتشجيع التبادل التقني والمعرفي ، خاصة وأنه من المتوقع أن يجذب المؤتمر والمعرض الذي سيتم تنظيمه في القاهرة مشاركة واسعة من الشركات والمهتمين في قطاع الاتصالات من كلا البلدين، وسيكون منصة فريدة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.


كما تسهم هذه الخطوة أيضا في زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتنمية الكوادر البحثية في مجالات الاتصالات، كما يعد هذا التعاون فرصة مثمرة للشركات الهندية للتواجد في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

 

يذكر أن اللقاء عقد بحضور عاصم وهبى نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال ، والمهندس محمود متولي نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي وداليا يوسف مديرة التسويق  لجمعية رجال الأعمال المصريين.

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