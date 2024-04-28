كيف تؤثر التكنولوجيا على الصناعات الإبداعية

انطلق اليوم المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية ويهدف إلى استعراض أحدث التوجهات التكنولوجية في مجال النشر والصناعات الإبداعية.

يعتبر هذا المؤتمر الذى ينظمه مركز أبو ظبى للغة العربية منصة للحوار وتبادل المعرفة بين صناع المحتوى الإبداعي والنشر في الأسواق العربية، بهدف المساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وتوفير فرص التعاون في مختلف المجالات الإبداعية.

يركز المؤتمر على عدة محاور، من بينها دور الصناعات الإبداعية في دعم الاقتصاد، حيث يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي لهذه الصناعات وقدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي، كما يناقش المؤتمر العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي.

ويتناول المؤتمر أيضًا تطور أذواق المستهلكين في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصات المتعددة، حيث يتم مناقشة كيفية تأثير التكنولوجيا على تغير اهتمامات المستهلكين وتفضيلاتهم في استهلاك المحتوى.

بالإضافة لذلك، يتناول المؤتمر دور الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص في تعزيز الصناعات الإبداعية وتطويرها.

كما يسلط المؤتمر الضوء على تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدى الحدود الثقافية، حيث يتم استعراض كيفية استخدام الألعاب الرقمية كوسيلة لنقل القصص والثقافات بطرق مبتكرة ومسلية.

ويناقش المؤتمر أيضًا تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تطور وتعزيز القدرات البشرية في مجال الإبداع والنشر.