عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تؤثر التكنولوجيا على الصناعات الإبداعية

صدى البلد

انطلق اليوم المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية ويهدف إلى استعراض أحدث التوجهات التكنولوجية  في مجال النشر والصناعات الإبداعية. 

 

يعتبر هذا المؤتمر الذى ينظمه مركز أبو ظبى للغة العربية منصة للحوار وتبادل المعرفة بين صناع المحتوى الإبداعي والنشر في الأسواق العربية، بهدف المساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وتوفير فرص التعاون في مختلف المجالات الإبداعية.

يركز  المؤتمر على عدة محاور، من بينها دور الصناعات الإبداعية في دعم الاقتصاد، حيث يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي لهذه الصناعات وقدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي، كما يناقش المؤتمر العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي.

 

ويتناول المؤتمر أيضًا تطور أذواق المستهلكين في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصات المتعددة، حيث يتم مناقشة كيفية تأثير التكنولوجيا على تغير اهتمامات المستهلكين وتفضيلاتهم في استهلاك المحتوى.

بالإضافة لذلك، يتناول المؤتمر دور الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص في تعزيز الصناعات الإبداعية وتطويرها.

كما يسلط المؤتمر الضوء على تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدى الحدود الثقافية، حيث يتم استعراض كيفية استخدام الألعاب الرقمية كوسيلة لنقل القصص والثقافات بطرق مبتكرة ومسلية.

 

ويناقش المؤتمر أيضًا تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تطور وتعزيز القدرات البشرية في مجال الإبداع والنشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحضور الرئيس السيسي .. وزير الاتصالات يشرح إجراءات الحكومة للتحول الرقمي

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حماس تنشر فيديو يظهر رهينتين أمريكي وإسرائيلي.. ماذا قالا؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر

ترشيحاتنا

السيسي: شبكة البيانات في مصر مأمنة بشكل كامل

حسام البدري عن تدريب الزمالك: ولاده أولى بيه

الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية

مدير الإشارة: مراكز البيانات انعكاس حقيقي للتحول الرقمي ويخلق فرصا لدعم الاقتصاد

الرئيس السيسي: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والمعلومات الرقمية في العالم|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون الجسم.. أصالة بفستان أنيق في البحرين

في ذكراه.. قصة حب نور الشريف وبوسي استمرت 30 عامًا | صور

باستثمار 1.4 مليار دولار.. تويوتا تستعد لمنافسة كيا EV9 الكهربائية

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ