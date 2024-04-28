رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع بريطانيا لدعم وتحفيز استثمارها بمصر

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في إفريقيا.



وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون مع السفارة البريطانية؛ لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا، ومناقشة سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم وتحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، وخاصة في مجال صناعة الدواء، وأكد أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر، ويعي الهيئة المستمر نحو الارتقاء بمستقبل الدواء في مصر.