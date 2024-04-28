سلامة الغذاء: إصدار 2275 إذن تصدير حاصلات زراعية لـ1212 شركة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 16 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 أبريل، والذي تضمن القيام بإصدار 2275 إذن تصدير حاصلات زراعية لـ 1212 شركة مصدرة.

كما قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأة لاشتراطات التسجيل.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 7 مراكز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويجري إدراج محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3785 رسالة بنحو 210 آلاف طن لـ 1566 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنفا من خضراوات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 30 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 60 صنفا بنحو 60 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 46 صنفا بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 685 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 485 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1950 رسالة بنحو 484 ألف طن لـ815 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 160 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، أمريكا والهند.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 33 منتجا و9 شركات ومصنعا، ونفذت 8 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 635 منتجا جديدا، وأصدرت 7 شهادات بيع حر، كما تمت إضافة 7 مصانع للقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسماعيلية، لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديرو الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجار فحص 20 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 116 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، والجيزة، والوادي الجديد، والغردقة، والإسكندرية، والغربية، مع اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 10 فروع؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1669 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 131 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 63 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة بالتنسيق مع إدارتي السلاسل التجارية والشكاوى بالهيئة وجهاز حماية المستهلك للقيام بحملات رقابية على أسواق بيع السكر وشركات التعبئة وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، والسويس.

وتم تسجيل 2 منشأة تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات: البحيرة، والغربية، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 38 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والجيزة، والقاهرة، والفيوم، والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم و4 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الشكاوى بالهيئة، بشن حملات رقابية على 7 مطاعم بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، والغربية، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وتم استيفاء 3 وحدات لاشتراطات الاعتماد، وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 519 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع اللحوم، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، والإسكندرية، والقليوبية، والقاهرة، وكفر الشيخ.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 30 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، وزفتى، وقطور، وبسيون، والسنطة، وكفر الزيات، والمحلة، وسمنود).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية، وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 30 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على 5 منشآت غذائية بمركز الفيوم، مركز سنورس ومركز طامية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من مصانع الأغذية ومراكز تجميع الألبان وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل مصنع و مركز تجميع ألبان بناءً على تلك التوجيهات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملتين تفتيشيتين موسعتين على 5 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (مركز حي غرب، حي شرق، أخميم).

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات ألبان منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير محضرين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، والبيئة)، حيث تم المرور على 33 منشأة غذائية، وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، وميت غمر، والمطرية).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 332 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص، كما تم التحفظ على 3 أطنان و194 كيلوجرام لحوم ودهن حيواني من قبل الجهات الأخرى.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن حملتين تفتيشيتين على منشأتين غذائيتين؛ أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 10 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية؛ أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.